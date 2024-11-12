ads
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل "الصحة": 1.8 مليون حالة استقبلتها مستشفيات الدقهلية خلال 3 أشهر

جانب من جولات وكيل
جانب من جولات وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على المستفيدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن  الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان له اليوم الثلاثاء أن مستشفيات الدقهلية استقبلت نحو مليون و80 ألف و887 حالة  بالعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال وذلك خلال الأشهر الثلاثة المنتهية من العام الجارى.

وأضاف مدكور، أن عدد مرضى الاستقبال بلغ 290 ألفا، و330 حالة، فى حين تجاوز  عدد المترددين على العيادات الخارجية 790ألفاً من بينهم 719ألف حالة  بالعيادات الصباحبة ونحو 71 ألفاً بالمسائية.

كما أوضح وكيل الوزارة أنه تم إجراء نحو 7130 عملية فى حين بلغ عدد عمليات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بمستشفيات ميت غمر رمد المنصورة و بلقاس ما يقارب  ٥٦٧ عملية لافتاً إلى أن مستشفيات الدقهلية شهدت فى الآونة الأخيرة إدخال بعض الجراحات التخصصية الدقيقه بمستشفيات السنبلاوين و أجا و الجمالية مثل جراحات الوجه والفكين والاوعية الدموية وجراحات المخ والأعصاب.

واستطرد  أنه تم إجراء 120ألف  جلسة غسيل كلوي في حين بلغ عدد حالات الولادة 1272 من بينها 483 حالة ولادة طبيعية، مشيرا أن عدد المرضى الذين قاموا بعمل تحاليل بمعامل المستشفيات بلغ ما يقارب من 159ألفاً.
وتابع أنه تم تكثيف المرور الإشرافي لفرق إدارة المستشفيات ليصل إلى 200 جولة تفقدية خلال 3 أشهر  تضمنت المرور على جميع المستشفيات التابعة، والبالغ عددها 31 مستشفى ما بين عام ومركزي ونوعي، للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة مؤشرات اداء المضادات الحيوية ودعم عمل فرق مكافحة العدوى والجودة بالمستشفيات علاوة على الاجتماع مع رؤساء الاقسام لمناقشة السلبيات والتوجيه بالحلول.

كما أشار وكيل الوزارة، إلى استكمال أعمال التطوير بمستشفيات دكرنس، طلخا، شبراهور، الكردى والمنزلة، مثمنًا جهود إدارة المستشفيات تحت إشراف دكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة شيرين يحيى نائب مدير الإدراة.

IMG-20241112-WA0041
IMG-20241112-WA0041
IMG-20241112-WA0040
IMG-20241112-WA0040
IMG-20241112-WA0047
IMG-20241112-WA0047
IMG-20241112-WA0046
IMG-20241112-WA0046
IMG-20241112-WA0036
IMG-20241112-WA0036
IMG-20241112-WA0037
IMG-20241112-WA0037
IMG-20241112-WA0043
IMG-20241112-WA0043
IMG-20241112-WA0042
IMG-20241112-WA0042
IMG-20241112-WA0049
IMG-20241112-WA0049
IMG-20241112-WA0048
IMG-20241112-WA0048
IMG-20241009-WA0021
IMG-20241009-WA0021
IMG-20241112-WA0045
IMG-20241112-WA0045
IMG-20241112-WA0044
IMG-20241112-WA0044
IMG-20241112-WA0051
IMG-20241112-WA0051
IMG-20241112-WA0050
IMG-20241112-WA0050
IMG-20241112-WA0039
IMG-20241112-WA0039
IMG-20241112-WA0038
IMG-20241112-WA0038
IMG-20241112-WA0034
IMG-20241112-WA0034
IMG-20241112-WA0035
IMG-20241112-WA0035
الدقهلية الصحة بالدقهلية العيادات الخارجية مستشفيات الدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية