وكيل "الصحة": 1.8 مليون حالة استقبلتها مستشفيات الدقهلية خلال 3 أشهر

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان له اليوم الثلاثاء أن مستشفيات الدقهلية استقبلت نحو مليون و80 ألف و887 حالة بالعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال وذلك خلال الأشهر الثلاثة المنتهية من العام الجارى.

وأضاف مدكور، أن عدد مرضى الاستقبال بلغ 290 ألفا، و330 حالة، فى حين تجاوز عدد المترددين على العيادات الخارجية 790ألفاً من بينهم 719ألف حالة بالعيادات الصباحبة ونحو 71 ألفاً بالمسائية.

كما أوضح وكيل الوزارة أنه تم إجراء نحو 7130 عملية فى حين بلغ عدد عمليات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بمستشفيات ميت غمر رمد المنصورة و بلقاس ما يقارب ٥٦٧ عملية لافتاً إلى أن مستشفيات الدقهلية شهدت فى الآونة الأخيرة إدخال بعض الجراحات التخصصية الدقيقه بمستشفيات السنبلاوين و أجا و الجمالية مثل جراحات الوجه والفكين والاوعية الدموية وجراحات المخ والأعصاب.

واستطرد أنه تم إجراء 120ألف جلسة غسيل كلوي في حين بلغ عدد حالات الولادة 1272 من بينها 483 حالة ولادة طبيعية، مشيرا أن عدد المرضى الذين قاموا بعمل تحاليل بمعامل المستشفيات بلغ ما يقارب من 159ألفاً.

وتابع أنه تم تكثيف المرور الإشرافي لفرق إدارة المستشفيات ليصل إلى 200 جولة تفقدية خلال 3 أشهر تضمنت المرور على جميع المستشفيات التابعة، والبالغ عددها 31 مستشفى ما بين عام ومركزي ونوعي، للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة مؤشرات اداء المضادات الحيوية ودعم عمل فرق مكافحة العدوى والجودة بالمستشفيات علاوة على الاجتماع مع رؤساء الاقسام لمناقشة السلبيات والتوجيه بالحلول.

كما أشار وكيل الوزارة، إلى استكمال أعمال التطوير بمستشفيات دكرنس، طلخا، شبراهور، الكردى والمنزلة، مثمنًا جهود إدارة المستشفيات تحت إشراف دكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة شيرين يحيى نائب مدير الإدراة.

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