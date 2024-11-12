مصر تطالب بمنح أفريقيا مقعدين دائمين بمجلس الأمن لمعالجة الظلم التاريخي

أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، على موقف مصر الثابت إزاء إصلاح مجلس الأمن الدولي.

وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في جلسة لجمعية العامة للأمم المتحدة حول المفاوضات الحكومية لإصلاح مجلس الأمن، إنه يتعين معالجة الظلم التاريخي الذي تعرضت له القارة الأفريقية بمنحها مقعدين دائمين يتمتعان بحق النقض.

وأشار إلى أنه لا إصلاح للمجلس دون إصلاح قضية حق النقض الڤيتو، وأكد أنه على الدول الخمس دائمة العضوية توضيح موقفها من هذا الأمر.

كما أوضح مندوب مصر الدائم أن الالتزام السياسي الذي خرج به ميثاق المستقبل في سبتمبر ٢٠٢٤ حول إصلاح مجلس الأمن كان مشجعا، ولكنه لازال من المبكر بدء المفاوضات النصية على إصلاح المجلس في هذه المرحلة.