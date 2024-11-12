محافظ البحيرة تستقبل السفير الكندي.. صور

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، صباح اليوم، السفير أولريك شانون، سفير دولة كندا بجمهورية مصر العربية، ووفدًا من وزارة الخارجية الكندية، إلى جانب وفد من الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وذلك بمقر الديوان العام للمحافظة، في إطار تعزيز الشراكات التنموية بين محافظة البحيرة ودولة كندا في مجال تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.

كما ضم الوفد كلا من: شارون بيك، المدير التنفيذي للشؤون العالمية بكندا، وسيندي ماكلبين، نائب المدير، ومروة علم الدين، نائب ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل الفاو للبرامج في مصر، والدكتور علي حزين، المنسق الوطني لمشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي، والدكتور حسين رافت، منسق المشروع، والدكتور أشرف الصادق، الإخصائي الفني للمشروع، والمهندسة زكية رشاد، مقررة المجلس القومي للمرأة بالبحيرة.

وخلال اللقاء أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن سعادتها بزيارة السفير الكندي والوفود المرافقة، مشيدة بالدور الهام الذي تؤديه كندا ومنظمات الأمم المتحدة لدعم تمكين المرأة وتعزيز المشاريع التنموية في المحافظة.

وأكدت عازر، أن هذه الزيارة تعكس العلاقات القوية والمتميزة بين مصر وكندا، والتعاون المثمر مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تطلع المحافظة لتعزيز فرص المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا بما يسهم في تنمية المجتمع البحراوي.



وخلال اللقاء، ناقش الجانبان أطر التعاون الحالية والمستقبلية بين محافظة البحيرة والحكومة الكندية، بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الفاو، لدعم مشاريع تنموية تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا في المحافظة.

ووجه السفير الكندي شكره لمحافظ البحيرة على حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أهمية هذه الزيارة التي تأتي ضمن جولة ميدانية تركز على متابعة برنامج "رابحة"، والذي يُنفذ بالتعاون بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمجلس القومي للمرأة، ووزارة الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما توجه الوفد إلى مكتبة دمنهور العامة للقاء رائدات الأعمال والباحثات عن فرص عمل من خلال الدعم المقدم من البرنامج المشترك "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر" المعروف باسم"رابحة" والممول من حكومة كندا.

كما سيشارك الوفد في فعاليات تتضمن حلقات حوارية تركز على المشروعات الممولة من كندا لدعم المرأة بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.