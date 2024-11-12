"اختلال عجلة القيادة".. كواليس وفاة 5 أشخاص أسفل عجلات سيارة نقل بالجيزة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها بشأن وفاة 4 طلاب و اصابة أخر اثر حادث تصادم بين سيارة نقل و موتوسيكل.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بالتصريح بدفن المتوفيين و استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسؤاله حول الواقعة، كما تحفظت على السيارة النقل و الموتوسيكل المتسببين فى الحادث.

وكشفت التحقيقات، أن الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

تلقي الرائد محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصاب بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل مقطورة بموتوسيكلين قيادة 5 طلاب مما تسبب في مصرع 4 طلاب وإصابة الخامس جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.