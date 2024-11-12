خبير: مؤتمر cop29 يشهد مشاركة مصرية موسعة

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إنّ مؤتمر cop29 المنعقد في أذربيجان يشهد مشاركة مصرية موسعة، ويتضمن عدد من القضايا المهمة المطروحة مثل عدم زيادة درجات حرارة الأرض عن درجة ونصف، لما له من تداعيات خطيرة، فضلا عن موضوع الحد من استخدام الوقود الأحفوري.

وأضاف «سمعان»، خلال حواره عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أنّ مؤتمر cop29 يتناول البحث في قضية التمويل الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية، إذ إنها قضية شائكة يجرى طرحها في كل قمة مناخ بمعنى كيفية حصول الدول النامية على حقها من الدول المتقدمة التي أحدثت التلوث البيئي.

وتابع: «مؤتمر المناخ cop29 يتناول قضية أسواق الكربون بمعنى أن أي شركة تعمل في دولة ما لها حد أقصى من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إذ إن المؤتمر وضع حد أقصى لهذه الانبعاثات حتى لا يحدث تجاوز».

وواصل، أنّ هناك بعض الإجراءات التي تتخذها الشركات لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مثل استخدام التقنيات الحديثة وتزويد التشجير، والتفكير في آليات جديدة».