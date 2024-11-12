الكشف عن موعد حجز وأسعار تذاكر كأس إنتركونتيننتال

كشف حسن الكواري، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والتسويق والاتصال باللجنة المحلية المنظمة لكأس إنتركونتننتال، عن تفاصيل جديدة فيما يتعلق بمباراتي نصف النهائي ونهائي كأس القارات للأندية.

ويلتقي الأهلي مع الفائز من مباراة ديربي الأمريكيتين في نصف نهائي كأس العالم للأندية إنتركونتيننتال في العاصمة القطرية الدوحة .

قال حسن الكواري في مؤتمر صحفي: انطلقت الاستعدادات الخاصة باستضافة كأس إنتركونتننتال، النهائي سيصادف مرور عامين على استضافة قطر كأس العالم 2022.

وأضاف أن عملية بيع تذاكر مباريات كأس القارات للأندية قطر 2024 ستكون عبر موقع الفيفا وستكون الكترونية والحد الأقصى للشراء 6 تذاكر والأسعار تبدأ من 40 ريال قطري ومنصة 'هيا' توفر تجربة الدخول لقطر بسهولة.

وتحدث عن جماهير الأهلي قائلا: نرحب بجميع الجماهير ونقدر جماهير الأهلي وهناك تنسيق مباشر لتقديم كافة التسهيلات لهم للتواجد في البطولة.

وتابع: سعر أقل تذكرة في المباراة الأولى هو 40 ريال قطري وفي المباراة النهائية أقل تذكرة سيكون سعرها 200 ريال قطري، وتم اختيار 400 متطوع لتنظيم المباريات الثلاثة.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس القارات للأندية بعدما حقق الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الإنتركونتننتال، ليصعد إلى نصف النهائي الذي سيقام في قطر خلال الشهر المقبل.