"ابدأ مشروعك".. ندوة بكلية الزراعة جامعة الفيوم

أقيمت كلية الزراعة ، بجامعة الفيوم، ندوة "ابدأ مشروعك" والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الفيوم، وأستضافت الندوة، رأفت جورج مسئول الخدمات الغير مالية بالجهاز ، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ١٢ / ١١ / ٢٠٢٤، بالكلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، والدكتور جمال محمود ، عميد كلية الزراعة .

وخلال الندوة قام رأفت جورج، بالتعريف بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووحداته المختلفة، مؤكدًا أن الجهاز يهدف إلى مساعدة الشباب ونشر ثقافة العمل الحر وتوفير فرص العمل بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية متوعة .

كما تم خلال الندوة تناول الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز من خلال التمويل أو من خلال تقديم الدعم الفني أو التسويق الالكتروني وإقامة الندوات والمعارض الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تقديم التدريبات المجانية من خلال مدربين معتمدين للمساعدة في إيجاد افكار للمشروعات المختلفة أو التعرف علي سوق العمل.

كما تم مناقشة القوانين والاشتراطات المنظمة لإقامة المشروع والجهات الشريكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمنح التي تقدمها تلك الجهات، وكذلك تناول التعاون مع المؤسسات المعنية بهدف مساعدة أفراد المجتمع للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة لإقامة المشروعات والصناعات المختلفة، ومناقشة اختلاف طبيعة السداد حسب اختلاف طبيعة المشروع.

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