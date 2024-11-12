وزير الشباب يناقش مع محافظ دمياط بعض الملفات الرياضية

اجتمع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مع محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارة والمحافظة، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومحافظة دمياط.

تناول الاجتماع مناقشة المشاريع الرياضية والشبابية التي يمكن تنفيذها في دمياط، وسبل تطوير البنية التحتية الرياضية في المحافظة لدعم الأنشطة الشبابية وتشجيع المواهب الرياضية، واستعراض مجموعة من المشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها في دمياط، بما في ذلك إنشاء وتطوير مراكز شباب جديدة وتجديد المرافق الرياضية القائمة.

وبعد مجموعة من المناقشات مع المعنيين، تم التوصل لحل كافة المشاكل المتعلقة بنادي دمياط الرياضي، والعمل علي طرح سور نادي دمياط للإستثمار لتوفير العوائد المالية واستدامة الخدمات للنادي، دراسة إدراج ١٥ مركز شباب بالمحافظة ضمن خطة الوزارة للوزارة لإنشاء أسوار لهذه المراكز، مناقشة المشاريع الرياضية والشبابية التي يمكن تنفيذها في دمياط، وسبل تطوير البنية التحتية الرياضية في المحافظة لدعم الأنشطة الشبابية وتشجيع المواهب الرياضية.



في كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة مصر قد وجه بتطوير كافة المنشآت الشبابية والرياضية، والتى حدثت في عهده طفرة فى البنية التحتية على الصعيد الشبابى والرياضى غير مسبوقة.

فيما أشاد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط خلال اللقاء بجهود وزارة الشباب والرياضة في توفير المنشآت الرياضية والشبابية للشباب المصري التي تلبي احتياجات الشباب في المحافظة وتسهم في توفير بيئة صحية ومثمرة لهم.

كما صرح وزير الشباب والرياضة ومحافظ دمياط بحل كافة المشاكل المتعلقة بنادي دمياط الرياضي فيما يتعلق بشبكات الصرف الصحي والكهرباء، والعمل علي المستمر بالمنشات الشبابية والرياضية بالتنسيق الدائم بين الوزارة والمحافظة.