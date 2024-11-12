تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة تطوير وحدات ومنشآت الرعاية بشمال سيناء

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة تطوير وحدات ومنشأت الرعاية الاولية وملفات طب الأسرة.

وأضاف مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المصرية ومتابعة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وذلك بمعدل 6 وحدات مرحلة أولى و21 وحدة مرحلة ثانية بإجمالي 3487 ملف اسرة مفتوح ومفعل بالإضافة إلى تفعيل عيادات الطوارئ 24 ساعة بوحدات المرحلة الأولى.

وأوضك، أنه يجري تنفيذ كرفانات كأماكن بديلة في منطقة السبيل وابو العراج ونجع شبانة، وإنشاء نقطة طبية في حي الكرامة لدعم أهالي الحي وإعطاء أولوية أولى للعناية بالقرى البعيدة والمناطق الأكثر احتياج، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتعزيز الصحة العامة وتطوير خدمات الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور أحمد سمير على دعم وحدة القسيمة بإدارة الحسنة الصحية بجهاز اشعة عادية ثابت ووحدة cr بالطابعة ودعم وحدة الجفجافة بإدارة الحسنة الصحية بجهاز أشعة عادية ثابت ووحدة cr بالطابعة وافتتاح مركز الإرشاد الوراثي بمستشفى العريش العام بالتنسيق مع الإدارة العامة للحد من الاعاقة بالوزارة وإدارة الطب العلاجي بالمديرية لتوفير الألبان العلاجية لأبناء سيناء.

وأشار إلى أمه تم التعاقد مع أطباء اخصائيين (نساء –باطنة –مسالك –اطفال-جلدية) وتم تفعيل العيادات التخصصية بواحدات المرحلة الأولى واستلام 6 أجهزة بصمة وتوزيعها على وحدات المرحلة الأولى.

وأضاف، أنه تم تنفيذ 8 دوارات تدريبية لمقدمي الخدمة بالادارات عن طريق فريق التدريب المحلي والتنسيق لعدد 12 دورة تدريبية بالوزارة وحضور 4 دورات تدريبية لإعداد المدربين بالوزارة بالإضافة إلى التنسيق مع فريق اليونيسيف لبحث التعاون وتوفير الاحتياجات الخاصة بوحدات التطوير وتوزيع 4 اجهزة سمعيات جديدة على الإدارات.

وأوضحت الدكتورة اينا سلام، مدير إدارة الرعاية الصحية بمديرية الصحة تفعيل منظومة ميكنة الألبان الصناعية بمرحلتيها الأولى والثانية وميكنة كافة منافذ المحافظة وافتتاح منافذ جديدة للألبان الصناعية بديل لبن الأم في ادارة رفح(وحدة البرث ) وادارة الشيخ زويد (وحدة ابو طويلة ) وادارة نخل (وحدة التمد) لضمان وصول الخدمة الصحية وتشكيل لجان الفحص والتقييم بكل إدارة لتشجيع الرضاعة الطبيعية حفاظا على مصلحة الطفل وضمانا لوصول الخدمات للمستحقين فعليا.

وأشارت الدكتورة اينا إلى الاستمرار في تطبيق كلا من مبادرات (المقبلين علي الزواج – دعم صحة المرأة –صحة الام والجنين –السمعيات –الكشف المبكر علي الامراض المزمنة والاعتلال الكلوي – الكشف المبكر عن الأورام السرطانية –كبار السن –قلبك امانة )

وأوضحت، أن تم تدشين مبادرة 100 يوم بداية من 01/08/2024 وتم تقديم 15971 خدمة صحية بالمبادرات، مؤكدة أنه تم تدشين مبادرة (بداية جديدة لبناء الانسان ) بداية من يوم 17/09/2024 وتم تقديم 34820 خدمة صحية (خدمات بالوحدات –خدمات المبادرات – خدمات القوافل العلاجية)، بالإضافة إلى تدشين مبادرة 1000 يوم الذهبية بمراكز تقديم خدمة المقبلين على الزواج بإجمالي 8 وحدات على مستوى المحافظة وجاري استكمال التجهيزات وجاري الاستعداد لتدشين مبادرة اكتشاف الامراض الوراثية والنادرة.

وقال الدكتور أحمد صلاح البنا بإدارة الرعاية الصحية الأولية بمديرية الصحة، أن مبادرة رئيس الجمهورية وقعت لكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدي الأطفال وحديثي الولادة بفحصهم 904 وأن عدد المرضى التي قامت مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية بفحصهم 9114، وكذا فحصت مبادرة رئيس الجمهورية 2184 من المقبلين علي الزواج، بالإضافة إلى عدد المرضى التي قامت مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بفحصهم بلغ 9112 وعدد المرضى التي قامت مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس بفحصهم بلغ 4270 بالإضافة إلى عدد المرضي التي قامت مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين بفحصهم بلغ 1032، وعدد المرضي التي قامت مبادرة رئيس الجمهورية لكشف و علاج ضعف السمع بين الاطفال وحديثي الولادة بفحصهم بلغ 1032، إضافة أن عدد المرضى التي قامت مبادرة رئيس الجمهورية للرعاية الصحية لكبار السن بفحصهم 4904 وعدد المرضى التي قامت مبادرة رئيس الجمهورية للإعتلال الكلوي بفحصهم بلغ 13762 وأن إجمالي التردد بلغ 46314 حالة.