بسبب سيارة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب في الزيتون

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم، نظر محاكمة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة بمنطقة الزيتون، لجلسة 3 ديسمبر المقبل.

جاء في أمر الإحالة أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه ونجلى خالته، وبين ثلاثة أشخاص آخرين، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثانى، مما أدى إلي إحداث تلفيات بالسيارة خاصة المتهم الأول ، وفي سبيل ذلك حضر اصدقاء الاول واعتدوا بالضرب علي المجني عليه وأصابوه باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وجاء في التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا أبيض في غير الأحوال المصرح بها أو الحاجه للعمل، واستخدموها في الاعتداء علي المجني عليه مما أدى إلي وفاته.

بدأت الواقعة عندما ورد بلاغ بنوب مشاجرة وسقوط قتيل، بمنطقة الزيتون، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ٣ متهمين في مقتل طالب جامعي بعد تعرضه لجرح طعني في مشاجرة .

حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبسهم وإحالتهم بمحكمة الجنايات.