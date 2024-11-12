إحالة المتغيبين في وحدات الرعاية ببئر العبد إلى التحقيق

أجرى الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء زيارة مفاجئة في الساعات الأولى من صباح اليوم على عدد من وحدات الرعاية الأولية بمركز ومدينة بئر العبد، جاء ذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ومتابعة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

بدأ الدكتور بدر زيارته بتفقد مراكز الرعاية "بلوظة و رمانه و نجيلة والشهداء" تفقد خلالها غرف الاستقبال والصيدلية والأسنان وغرف الكشف للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات واطلع على سجلات الحضور والانصراف ووجه بإحالة المتغيبين إلى التحقيق.

وأكد الدكتور أحمد أن الزيارات المفاجئة تهدف إلى تحسين الأداء وضمان توافر الخدمات الصحية والتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومقدمي الخدمة.