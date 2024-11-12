سؤال برلماني حول فيديو طبيبة أمراض النساء

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لوزير الصحة بخصوص "الفيديو" الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لطبيبة أمراض نساء وتوليد تتحدث فيه عن أسرار مريضات وعدم احترام ميثاق الشرف والقسم.



وذكرت النائبة أن الطبيبة تحدثت عن حمل وإجهاض لبنات بعمر ١٤ سنة دون زواج مما يحدث خلل وتشكيك في شرف بناتنا، لذا وجب السؤال لوزير الصحة عن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة وكيفية الحد من هذه الحوادث الفردية والتي تحدث قلق وتشويه لمجتمعنا المصري .



وطلبت النائبة أن يأتي الرد مكتوبًا للعلم والاحاطة ومتابعة الاجراءات المتخذة.