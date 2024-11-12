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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل "زراعة الفيوم" يفتتح موسم عصير الزيتون بوحدة الصناعات الغذائية

وكيل زراعة بالفيوم:
وكيل زراعة بالفيوم: يفتتح موسم عصير الزيتون بوحدة الصناعات
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افتتح الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، اليوم الثلاثاء، موسم عصير الزيتون بوحده الصناعات الغذائية بالمديرية التابعة للأرشاد الزراعي، وذلك بحضور المهندس زينهم عاشور، مديرعام الإرشاد الزراعي والدكتور نيفين السيد، مدير الوحدة والعاملين بالوحدة.

 وقد تفقد "دياب" مراحل عصر الزيتون المختلفة وأشاد بجودة الزيت المنتج .
 وقال عاشور، بأن الوحدة تقدم العديد من المنتجات الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة .

وتنفيذا لتعليمات علاء الدين فاروق، وزير الزراعة والدكتور احمد الانصاري، محافظ الفيوم والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والدكتورة أمل اسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للأرشاد الزراعي والمهندسة اكرام العدوى، مدير عام اتحاد المجالس الزراعية فى التوسع فى انشاء المنافذ وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى إطار مبادرة بداية.

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