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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

التحقيق مع طبيبة كفر الدوار واتهامات تصل للسجن 5 سنوات.. شاهد

التحقيق مع الطبيبة
التحقيق مع الطبيبة وسام شعيب
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بنصوص القانون، قد تواجه طبيبة النساء والتوليد وسام شعيب، عدة اتهامات وفقًا لقانون العقوبات، بعد نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت معلومات عن حياة المرضى.

أولي هذه الاتهامات هي «تكدير السلم العام»، حيث تتهم بالاعتداء على قيم الأسرة والمجتمع المصري، وتصل عقوبة هذه التهمة إلى السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.

و تواجه عقوبة أخرى بموجب قانون مكافحة جرائم الانترنت، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة قدرها 50 ألف جنيه.

بينما أعلنت نقابة الأطباء، تلقيها شكاوى عدة ضد الدكتورة وسام، لذا قررت النقابة إحالة الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق في القضية، وأكدت النقابة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة التي قد تصل إلى شطب اسم الطبيبة من سجلات النقابة.

https://youtube.com/shorts/HYB-6ABBGEE

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