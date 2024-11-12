محافظ المنوفية يناقش موقف تحديث المخططات الاستراتيجية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، اليوم الثلاثاء، الدكتور مهندس ياسر عبد الحميد، نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك في إطار مناقشة موقف تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لمراكز ومدن وقرى المحافظة وتوابعهم بما يدعم محاور التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، المهندسة منى الجرواني، مدير عام الإدارة العامة الإستراتيجية، المهندس ممدوح عبدالحليم، رئيس إقليم الدلتا، المهندس وليد سعيد، رئيس الأمانة الفنية للمشروع، المهندس مصطفى أحمد بالتخطيط، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي، المهندسة إيمان الشامي مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، المهندسة ياسمين الشبيني بالتخطيط العمرانى بالمحافظة.

استهل الاجتماع باستعراض نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني الموقف التنفيذي لاعتماد المخططات الاستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية لمدن وقرى وتوابع المحافظة، مشيرا إلى أن تحديث المخططات يأتي نتيجة وجود تلاحما بين التجمعات العمرانية المختلفة وظهور العديد من المتناثرات التي تنتشر على كامل نطاقات القرى، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تدشين المنصة التشاركية لبيان موقف اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية بالمحافظة والتي تتيح عرض الموقف الحالي التفاعلي للمخططات التفصيلية للمدن والقرى والتوابع ومعدلات الإنجاز ونسب التنفيذ بها.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه جاري الانتهاء من تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لـ 14 قرية أكثر نموا ضمن مراكز المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق منوف والباجور وقويسنا كمرحلة أولى نظراً للضغط العمراني عليها، بالإضافة إلى أنه جاري العمل على تحديث باقي الأحوزة العمرانية لعدد 111 قرية أخرى بتلك المراكز بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد محافظ المنوفية على أنه يسعى جاهداً نحو التوسع في تحديث الأحوزة العمرانية بباقي قرى المحافظة التي تشهد نموا سكانيا متزايدا وضغط عمراني بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للدراسة واتخاذ اللازم في هذا الشأن للإسهام في توفير بيئة عمرانية منظمة، مثمنا الجهد المبذول من الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة وتعاونها المثمر والبناء مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لإنجاز مستهدفات المحافظة من مشروع تحديث الأحوزة العمرانية والذي يقع على رأس أولويات منظومة العمل كونه ملف هام وحيوي يتعلق بمصلحة المواطن المنوفي.

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