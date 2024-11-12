البنك المركزي يسحب 1.369 تريليون جنيه سيولة عبر عطاء السوق المفتوحة

سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، سيولة قدرها 1.369 تريليون جنيه من 25 بنكًا من خلال عطاء للسوق المفتوحة، وذلك بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بسعر فائدة بلغ 27.7%.

وكان البنك المركزي قد جمع سيولة بقيمة 992.450 مليار جنيه في العطاء السابق الأسبوع الماضي.

يأتي هذا في ظل توجيهاته الجديدة لتنظيم "العملية الرئيسية لربط الودائع"، حيث يعتمد البنك أسلوب "المزاد ثابت السعر" ويحدد حجم العملية مسبقًا، ويتم قبول العطاءات بناءً على نسبة العطاء المقدم إلى إجمالي العطاءات، على أن يُطبق سعر العملية الرئيسية.

وأعلن البنك المركزي، أن هذا التغيير في آلية قبول العطاءات يهدف إلى تحسين إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتعزيز تأثير قرارات السياسة النقدية، مشيرًا إلى تطبيق أسلوب "القبول الكامل لجميع العطاءات المقدمة" اعتبارًا من 23 أبريل 2024، مع نشر نتائج كل عملية على موقعه الإلكتروني.

وأكد البنك المركزي على استمراره في إدارة السيولة بما يضمن تحقيق التوازن والاستقرار في السوق، من خلال الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح بين البنوك لمدة ليلة واحدة حول سعر الكوريدور الرئيسي.