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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استبدل عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد لمتهمين في قتل شاب بالمرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 ‏قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، باستبدال عقوبة الإعدام الصادرة بحق عاطلين، متهمين بقتل شاب بالسجن المؤبد عقب القبض عليهما وإعادة إجراءات محاكمتهما بمنطقة المرج.

تلقي قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات. 

وبالفحص تبين أن خلافات سابقة نشبت بين المتهمين والمجني عليه بيت علي إثرها الطرف الأول النية لقتل الطرف الثاني ثم وضعوا خطة للتخلص منه.

 وأضافت التحريات ان المتهمين ترصدوا للمجني عليه وما ان شاهدوه حتي بادروا باطلاق الاعيرة النارية صوبة ثم انهالوا عليه طعنا باسلحة بيضاء فاسقوطه قتيلا تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد قتل شاب بالمرج