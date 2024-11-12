اعتدى على فتاة جنسيًا.. تأجيل محاكمة موظف بحديقة الأسماك لجلسة 26 نوفمبر

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة ، تأجيل محاكمة موظف بحديقة الأسماك على حكم حبسه، بالسجن المؤبد، في اتهامه بخطف فتاة أثناء جلوسها مع صديقها والتعدي عليها جنسيًا، لجلسة 26 نوفمبر الجارى .

جاء في تحقيقات النيابة العامة ، أن المتهم يعمل موظف فى حديقة الأسماك فى منطقة الجبلاية بالزمالك، وأثناء سيره فى الحديقة شاهد فتاة وشاب فى وضع مخل فتوجه لهم وادعى أنه من المباحث وألقى القبض عليهما، ثم طلب من الشاب الجلوس فى غرفة، واقتاد الفتاة إلى غرفة أخرى بحجة التحقيق معهما واعتدى عليها جنسيًا، ثم تركهما وهرب.

ووجهت له النيابة تهم انتحال صفة رجل أمن، والاعتداء على فتاة بعد خطفها واحتجازها دون وجه حق.

بدأت الواقعة عندما تلقي قسم شرطة قصر النيل ، بلاغًا من فتاة تتهم موظف بهتك عرضها، وتمكن رجال الشرطة من القبض عليه، وإحالته للنيابة العامة، التي قررت إحالته للمحاكمة الجنائية .