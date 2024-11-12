سكرتير عام مساعد بني سويف يشهد استلام 2 طن لحوم مقدمة من الأوقاف لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، على استلام دفعة جديدة من اللحوم ضمن مشروع لحوم أضاحي الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة، وذلك في حضور : الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، أمل عزوز وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وأشار السكرتير العام المساعد، إلى توجيهات المحافظ، بتقديم التيسيرات اللازمة لسرعة توزيع اللحوم وإيصالها لمستحقيها، مشيداً بمشروع الأضاحي والإطعام لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للفئات الأولى بالرعاية، معرباً عن تقديره للمساهمين في المشروع باعتباره أحد المشروعات الناجحة التي تنفذها وزارة الأوقاف لخدمة المجتمع .

وأضاف مدير الدعوة بالأوقاف، أنه تم استلام دفعة جديدة تقدر 2 طن لحوم، والتي تعتبر ضمن سلسلة من الدفعات التي تقوم الوزارة بتوزيعها على المحافظات بالتعاون والتنسيق مع التضامن، وذلك وفق قاعدة البيانات المُسجلة بالوزارة للحالات المستحقة، والتي تستهدف المستفيدين بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار مشاركة الوزارة في فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان ".