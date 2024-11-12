تعيينات ترامب الجديدة.. أخبار سيئة لإيران والصين وأوكرانيا وأخبار جيدة لإسرائيل

أفادت وسائل الإعلام الأمريكية في الأيام القليلة الماضية أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيعين سياسيين متحمسين مؤيدين لإسرائيل من فلوريدا في أبرز منصبين في السياسة الخارجية الأمريكية . وسيكون السيناتور ماركو روبيو (53 عاما) وزيرا للخارجية، وسيكون عضو الكونجرس مايك والتز مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض.

ويعد تعيين روبيو، الذي خدم في مجلس الشيوخ لمدة 14 عاما، مفاجئا إلى حد ما نظرا للتاريخ المشترك بين الاثنين.

وفي عام 2016، كان روبيو معارضًا شديدًا لترامب في المعركة من أجل الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري. وأطلق عليه ترامب لقب "ماركو الصغير"، ورد روبيو بالسخرية من مكياج الرئيس البرتقالي، والإدلاء بتعليقات ضمنية حول حجم أطرافه.

ولكن مثل غيره من المعارضين الجمهوريين لترامب، استقام روبيو أيضًا بطريقة مثالية، وأصبح مؤيدًا ومدافعًا عن ترامب منذ ذلك الحين.

وقبل ثماني سنوات، انتقد روبيو ترامب بسبب ما وصفه بـ"الحياد" تجاه إسرائيل، لكنه لم يكرر انتقاداته، على الأقل علناً. وهو معروف بأنه من الصقور في الشؤون الخارجية، وعلى عكس ترامب، فهو مؤيد واضح لعلاقات الولايات المتحدة مع حلفائها في أوروبا. لكنه أعلن مؤخراً أن "العالم يبدو مختلفاً عما كان عليه قبل خمس أو عشر أو خمس عشرة سنة مضت".

صوتوا ضد المساعدات

وفي إبريل من هذا العام، فاجأ روبيو عندما صوت ضد حزمة المساعدات التي تضمنت مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل. وعارض ترامب نفسه هذه المساعدات، وحث الجمهوريين على إحباطها. ولم تسر المحاولة على ما يرام بعد أن انضم العديد من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح الحزمة.

ولا بد من فهم ذلك التصويت في سياق سياسي داخلي وحزبي، لكنه تكرر وأظهر مدى سيطرة ترامب على الحزب، وإلى أي مدى استخلص أبرز مشرعيه استنتاجات، وخضعوا لإرادته، حتى خلافاً للآراء التي كرروها وأعربوا عنها على مر السنين.

ومع ذلك، فإن دفء روبيو تجاه إسرائيل لم يتضاءل. وعندما هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي رفح في وقت سابق من هذا العام، قارن روبيو العملية بجهود الحلفاء في الحرب العالمية الثانية للقبض على هتلر.

إفلاس إيران

ومستشار الأمن القومي المعين، مايك والتز، البالغ من العمر 50 عاماً، هو عقيد متقاعد في الجيش الأمريكي، ورجل من "القبعات الخضراء"، وهو من قدامى المحاربين في حربي أفغانستان والعراق. تم انتخابه لعضوية مجلس النواب لأول مرة عام 2018، وهو حاليا عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

وتمتلئ صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي بتعبيرات ساحقة عن الدعم لإسرائيل. وقبل ساعات قليلة من نشر خبر تعيينه الوشيك، قال لمحاور في شبكة فوكس إن إسرائيل هي "حليفتنا العظيمة".

وأضاف: "يعلم الرئيس ترامب أنه إذا أفلست إيران ، فلن تتمكن من إرسال الأموال إلى عملائها الإرهابيين، ناهيك عن إطلاق الصواريخ ضد حليفتنا العظيمة إسرائيل؛ ولم يقدم أي رئيس لإسرائيل أكثر من دونالد جيه. وقال والتز: "ترامب".

في 3 سبتمبر، كتب والتز على صفحته على فيسبوك أنه "بعد ساعات قليلة من قيام حماس بقتل ستة رهائن آخرين، بما في ذلك أمريكي، عاد بايدن وهاريس إلى إلقاء اللوم على إسرائيل. ولسوء الحظ، فإن اهتمامهم الملح بوقف إطلاق النار (الذي لن يسمح إلا لحماس بالعودة وإعادة التأهيل) هو جزء لا يتجزأ من السياسة الداخلية - مناشدة للقاعدة التقدمية، لمحاولة وقف المظاهرات المؤيدة لحماس، والفوز في ولاية ميشيغان.

نهاية الشيك المفتوح لأوكرانيا

يوصف والتز بأنه "الصقور تجاه الصين "، لكنه "منتقد لحلف شمال الأطلسي ". ومن المحتمل أن يصبح هذا الانقسام هو السمة المميزة للسياسة الخارجية الأمريكية اعتبارًا من يناير فصاعدًا.

ويشير كتاب "الصقور في التعامل مع الصين" إلى استمرار الاتجاه المتمثل في تحويل ثقل السياسة الخارجية الأميركية نحو الشرق، من أوروبا إلى آسيا . كانت هذه هي النية المعلنة في واشنطن منذ أيام رئاسة باراك أوباما ، لكن الظروف عادت وتدخلت لإفشال ما أسماه أوباما «الاستدارة نحو آسيا». وفي قلب هذا التغيير تكمن الحاجة إلى كبح جماح الصين سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وتكنولوجياً.

تستمع أوكرانيا هذا الصباح بقلق إلى الأخبار المتعلقة بتعيين والتز. وكتب في مقال نشره في سبتمبر 2023 أن "عصر الشيك المفتوح لأوكرانيا من قبل الكونجرس قد انتهى". في الواقع، بعد ستة أشهر، كتب الكونجرس احتجاجًا مفتوحًا آخر، بموافقة العديد من الجمهوريين. صوت فالس ضد أوكرانيا، ولكن لصالح إسرائيل. وسوف يمنحه تعيينه الفرصة لإضعاف التزام الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا.

ترامب لا يريد المزيد من التكنوقراط

بدأ الرؤساء في تعيين مستشاري الأمن القومي منذ أكثر من 70 عامًا. تم تحديد المكانة العالية للمستشار فقط عندما قام ريتشارد نيكسون بتعيين هنري كيسنجر في هذا المنصب في عام 1969. لكن لم يضاهه أحد من خلفائه في درجة التأثير.

فالتز هو أول من أخرج هذا المصطلح من السياسة. كل أسلافه جاءوا من خلفية أكاديمية أو دبلوماسية أو عسكرية. ولم يشغل أي منهم منصبًا منتخبًا، ولم يعبروا عن آراء سياسية مستقلة.

وبحسب تقارير أمريكية تؤكد تعيينات روبيو وفالتز ما أصبح واضحًا بالفعل: دونالد ترامب ليس لديه اهتمام بالخبراء أو التكنوقراط، فهو يريد أشخاصًا سياسيين/حزبيين، سيكونون منفذي رغباته وأعلى المتحدثين عن سياساته. . يرقى روبيو وفالتز إلى مستوى هذه المعايير، ويبدو أنهما الأول في السلسلة.