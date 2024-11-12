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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المدير الإداري لفريق الزمالك للكرة النسائية تعتذر عن منصبها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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اعتذرت شيرين العياط عن منصبها كمدير إداري للفريق الأول لنادي الزمالك لكرة القدم النسائية .

أعلنت العياط ، اعتذارها عن المنصب من خلال صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، دون توضيح لأسباب اعتذارها عن المنصب 

وأضافت من خلال منشورها "اتمني للفريق التوفيق فيما هو قادم ".

في سياق متصل ، خسر نادي الزمالك آخر مباياته أمس الاثنين أمام فريق وادي دجلة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية.

فقد تغلب وادي دجلة بفوز ساحق بهدفين دون رد ، حيث سجلت نهى الصلح، الهدف الاول لصالح فريق وادى دجلة في الدقائق الأولى من عمر المباراة في الشوط الاول .

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الزمالك فريق الأول لنادي الزمالك لكرة القدم النسائية