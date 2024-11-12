محافظ السويس يسلم 18 لوحة معدنية لسيارات الأجرة الملاكي

سلم اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، 18 لوحة معدنية أجرة إلى عدد من الشباب الذي استوفي بياناتهم ولديهم سيارات ملاكي من أجل توفيق اوضاعهم في إطار خطة المحافظة لتوفيق اوضاع السيارات الملاكي التي تعمل بنظام الأجرة.

حضر مراسم التسليم التي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى، الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد عصام قائد المرور ورؤساء الاحياء وعدد من مديري المديريات الخدمية.

وكانت محافظة السويس قد أعلنت عن فتح باب النظام الجديد لتوفيق أوضاع هذه السيارات بدلا من اتخاذ إجراءات قانونيه ضددها وحرصا علي تكفاء الفرص مع السيارات الأساسية

وقال محافظ السويس، إن المحافظة طرحت 100 لوحة معدنية تقدم لها 216 شاب 18 منهم استوفوا الشروط الذي أعلنت عنها المحافظة في إطار مباردتها لتوفيق اوضاع السيارات الملاكي التي تعمل بنظام الأجرة.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة كانت لها تنوي علي قبول أكثر من 100 طلب لتوفيق اوضاع السيارات فى حالة استفياء الشروط المحددة ولكن نسبة كبيرة من المتقدمين تقدموا بسيارات موديها قديمة وحالة لا تصلح للعمل كسيارة أجرة.

وشدد اللواء طارق حامد الشاذلي، لسائقي سيارات الأجرة على تشغيل العدادات والاهتمام بنظام المركبة وصيانتها وحسن معاملة المواطنين، كما طالب المواطنين بعدم ركوب أي سيارات ما عدا سيارات الاجرة المصرح لها كنوع من الأمان.

وأكد المحافظ، أنه بداية من العام المقبل سيتم القضاء على ظاهرة السيارات الملاكي التي تعمل بنظام " التاكسي" من خلال حملات موسعة من إدارة المرور على عدم تواجد أي سيارات ملاكي تعمل بنظام الاجرة، كما سيتم تشديد علي على تشغيل العدادات بالنسبة للسيارات الأجرة.

وقال محافظ السويس، أن المحافظة مستمرة في مبادرة توفيق اوضاع، مضيفا أن هناك مبادرة سيتم طرحها قريبا سيتم فيها طرح سيارات جديدة أجرة، مؤكدا أن الهدف هو تواجد محافظة السويس فى افضل شكل وصورة.

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