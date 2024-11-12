دفاع فرد "أمن المول" يقدم للمحكمة قرائن باعتياد إمام عاشور السب والقذف.. ومحامي اللاعب يتمسك بالبراءة

تواصل محكمة جنح مستأنف أكتوبر، نظر استئناف النيابة على حكم براءة إمام عاشور لاعب النادى الأهلى فى تهمة التعدي على فرد أمن مول شهير بادعاء تعرض زوجته للتحرش.

محامي الدفاع يقدم حافظة مستندات للمحكمة تدين اللاعب

تمسك على فايز، محامي فرد امن المول المجني عليه، بما تضمنته مذكرة من قرائن للاستئناف على حكم براءة اللاعب، وقدم للمحكمة، حافظة مستندات، تضمنت اتهامات للاعب بارتكابه وقائع ممثالة لما حدث لموكله، وقرينة المحكمة بسلوك اللاعب، وحوت الحافظة على قضية مرفوعة ضد اللاعب من شخص آخر من بلدته بالسب، والقذف وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب بتعديل القيد والوصف واحتياطياً توقيع أقصى عقوبة على المتهم طبقاً للإتهام الوارد بأمر الإحالة.

محامي عاشور يتمسك بالبراءة

فيما ترافع محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن إمام عشور أمام المحكمة بقوله إن واقعة الاعتداء لم تثبت بحسب تحقيقات النيابة، وأن المجني عليه أصيب بكدمة في القدم، وأثناء عودته من المول تعرقل، لافتًا إلى أن التقرير الطبي للقضية أشار إلى إصابة فرد الأمن بكدمة بالساق، وهي من الجائز أن يحدثها لنفسه، وهي إصابة مصطنعة، ووقع مغشيا عليه دون أن يلمسه إمام عاشور.

وأوضح أن فرد الأمن قد حرر محضرا استباقيا ضد اللاعب عبر تحريض من ادارة المول، خوفًا من تحرير اللاعب محضرًا بواقعة التحرش بزوجته، مفيدا أنهم رفضوا الخضوع للابتزاز.

واتهم إدارة المول بالتعمد إخفاء واقعة تعرض زوجة لاعب الأهلي أمام عاشور للتحرش اللفظي، للحفاظ على سمعة المول، وأنه غير قادر على تأمين زواره.

وشكك في ادعاء فرد امن المول المجني عليه بان اللاعب حضر إلى مكان الواقعة بعد إبلاغه بتعرض زوجته إلى التحرش اللفظي ومعه أكثر من ١٠ أشخاص، وهذا غير صحيح، ولم يكن بصحبة سوى صديقه فقط، وقدم حافظات المستندات تضمنت أدلة تثبت براءة اللاعب من واقعة الاعتداء على فرد أمن المول، حوت مقاطع فديو تثبت براءة عاشور.



مذكرة النيابة

وجاء في مذكرة النيابة أنه "باستقراء أوراق الدعوى ومطالعة التحقيقات التي جرت فيها نجد أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولي في فلك الدليل الفني، بتناغم يستعصي معه أي تناقض أو اختلاف، فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث.

وأضافت النيابة: أن حيدة التحقيق قد أبت علينا إلا أن ننبش في الأوراق بحثًا عن دليل نفي واحد يستر به المتهم من أسهم الاتهام فلم نجده، فأخذنا نبحث في الأوراق عن عذر المتهم، بتعرض زوجته للتحرش على زعم قولها- فإذا هي عامرة بدواعي التشديد، ولما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم بشأن تهمة الضرب، وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى النيابة العامة الأمر الذي يكون معه جديرًا بالطعن عليه بطريق الاستئناف.

براءة أمام عاشور

وكانت قد قضت محكمة جنح الشيخ زايد، ببراءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، من تهمة التعدي على فرد أمن إداري داخل أحد المولات الشهيرة بالشيخ زايد.

وكانت قد استمعت هيئة المحكمة، لمرافعتي دفاع اللاعب وكذلك دفاع فرد الأمن.

مرافعة دفاع لاعب الأهلي

طلب الدفاع، ببراءة لاعب الأهلي إمام عاشور من تهمة ضرب فرد الأمن، وقال إن اللاعب حضر إلى مكان الواقعة بعد إبلاغه بتعرض زوجته للتحرش اللفظي بصحبة صديقه فقط، وليس أكثر من 10 أشخاص، كما ادعى المجني عليه.

طمس واقعة المعاكسة

وتابع دفاع إمام عاشور، أمام المحكمة في مرافعته قائلًا، إن إدارة المول التجاري، وشركة الأمن تعمدوا طمس واقعة تعرض زوجة لاعب الأهلي إمام عاشور للمضايقة "المعاكسة"، للحفاظ على سمعة المول وأنه غير قادر على تأمين رواده.

اللاعب لم يصِب فرد الأمن

وأكد المحامي، أن المجني عليه أدلى بتصريحات متضاربة في وسائل الإعلام، حيث ذكر في بعض الأحيان أن إمام ضربه وأوقعه على الأرض، وفي أوقات أخرى قال إنه أصيب في قدمه اليمنى، ثم في اليسرى، مما يعكس عدم اتساق أقواله.

إصابة فرد الأمن لم تثبت بحسب تحقيقات النيابة

وأضاف دفاع اللاعب، أن واقعة التعدي لم تثبت بحسب تحقيقات النيابة، حيث أن المجني عليه أصيب بكدمة في القدم، وأثناء عودته من المول تعرقل ووقع مغشي عليه دون أن يلمسه إمام عاشور، وأننا نرفض التصالح والخضوع للابتزاز.

فرد الأمن حرر البلاغ بعد 48 ساعة من الواقعة

وذكر الدفاع، أن فرد الأمن تراخى في البلاغ وحرره بعد 48 ساعة، وأشار التقرير الطبي للقضية إلى إصابة فرد الأمن بكدمة بالساق وهي من الجائز أن يحدثها لنفسه، وهي إصابة مصطنعة، علاوة على كذب فرد الأمن، وحرر المحضر بتعليمات من إدارة المول

وكانت قد قضت محكمة جنح الشيخ زايد، ببراءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، من تهمة التعدي على فرد أمن إداري داخل أحد المولات الشهيرة بالشيخ زايد.