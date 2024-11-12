الراند الجنوب إفريقي يواصل خسائره العنيفة أمام الدولار

واصل الراند الجنوب إفريقي خسائره العنيفة أمام الدولار، خلال تعاملات اليوم /الثلاثاء/؛ ليصل إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف، وذلك قبيل صدور بيانات البطالة للربع الثالث وبيانات التصنيع لشهر سبتمبر.

وتراجع الراند بنسبة 0.6% ليبلغ سعر الدولار الواحد 18.0375 راند وهو أضعف مستوى له منذ منتصف أغسطس.

وشهدت العملة تقلبات حادة منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون المحليون بيانات البطالة للربع الثالث، بالإضافة إلى بيانات الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر، حيث قد توفر هذه البيانات مؤشرات أكثر حول صحة الاقتصاد الصناعي للبلاد.

وقال أندريه سيلييرس، استراتيجي العملات في "تريجيري وان TreasuryONE: "يبقى سوق العمل عقبة كبيرة أمام النمو"، مضيفا "على الرغم من أن إصلاحات الحكومة قد تقدم بصيص أمل، إلا أن الشركات من المرجح أن تظل حذرة في توظيف العمالة حتى تظهر مؤشرات أكثر وضوحا على استدامة الزخم الاقتصادي".

