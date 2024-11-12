إسرائيل تفتح معبر كيسفوفيم للمرة الأولى منذ فك الارتباط عن غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فتح معبر كيسوفيم لأول مرة منذ فك الارتباط لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان "تم اليوم الثلاثاء فتح معبر كيسوفيم لنقل شاحنات المساعدات الإنسانية"، مشيرا الى ان "دخلت المساعدات إلى قطاع غزة بعد عمليات تفتيش أمنية مشددة عند معبر كرم أبو سالم من قبل عناصر الأمن التابعين لسلطة المعابر الحدودية في وزارة الدفاع الإسرائيلية".

وللتذكير، من المتوقع أن تنتهي اليوم المهلة الأمريكية التي حددها وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي أوستن . وفي إسرائيل، أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تحقيق التهديد من قبل الولايات المتحدة، والذي يمكن أن يضر بإمدادات الأسلحة ووسائل الحرب لإسرائيل.

وقال مسؤولون أمنيون لـ"إسرائيل اليوم" إنه في حالة حدوث ضرر بإمدادات الأسلحة، فإن ذلك سيكون له تأثير خطير للغاية على قدرات إسرائيل في المجال الأمني.