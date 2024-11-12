منطقة القليوبية الأزهرية تفوز بالمركز الثالث جمهوريًا فى ألعاب القوى

فاز الطالب السيد محمد السيد الطالب بالصف الثالث الثانوي بمعهد كفر النخلة بمنطقة القليوبية الأزهرية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى بطولة ألعاب القوى (وثب عالى) فى البطولة التى نظمتها رعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية بسموحة بالأسكندرية.

وجاء ذلك برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ودعم الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر وتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومتابعة الدكتور أحمد شرقاوى وكيل قطاع المعاهد لشئون التعليم والطلاب والدكتورة نوال حسنى رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد.

تم إعداد الطلاب المشاركين من منطقة القليوبية الأزهرية تحت إشراف الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية والدكتور محمد فخرى مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب وطارق سباعي مدير رعاية الطلاب وعماد بربش موجه عام التربية الرياضية أشرف على الطالب خلال تصفيات البطولة الأستاذ محمد سالم معلم التربية الرياضية بمعهد طحا الإعدادى الثانوى.

وتقدم الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة ووكيلا المنطقة وجميع قياداتها واداراتها ومعاهدها بخالص التهاني للطالب الفائز ومعهده وإدارته متمنين له دوام التوفيق والنجاح والتفوق والتميز ولكل طلاب منطقة القليوبية الأزهرية.