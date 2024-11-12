تنشيط السياحة تُنظم فعالية "أسبوع الشرقية" بجامعة 6 أكتوبر

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية فعالية "أسبوع الشرقية" في الفترة من العاشر وحتى الرابع عشر من الشهر الجاري وذلك بجامعة 6 أكتوبر، لتسويق منتجات الحرف اليدوية التى تتميز بها محافظة الشرقية، وترويج للمنتج السياحي الشرقاوي، الذي يتميز بالطبيعة الريفية والبدوية، وذلك بمشاركة 20 حرفي من مبادرة أيادى مصر بمحافظة الشرقية، بالإضافة لتنظيم معرض فن تشيكلى لعرض لوحات فنية تعبر عن الأماكن السياحية بالمحافظة.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن تنظيم الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية فعاليات أسبوع الشرقية بجامعة 6 أكتوبر، ويُعد ترويج وتنشيط للأماكن السياحية بمحافظة الشرقية ودعم لمنتجي مبادرة أيادي مصر من أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية والتراثية لتسويق منتجاتهم خارج المحافظة.

وفي سياق متصل كلف محافظ الشرقية المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ لمتابعة سير فعالية "أسبوع الشرقية " الذي نظمته الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بجامعة 6أكتوبر" في الفترة من العاشر وحتى الرابع عشر من الشهر الجاري.

وأهدى الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة 6 أكتوبر ومحافظ الشرقية السابق درعا تذكاريا لجامعة 6 أكتوبر، لمحافظة الشرقية تقديرا للتعاون المثمر بين المحافظة والجامعة في إقامة أسبوع الشرقية بالجامعة، تسلمته المهندسة لبنى عبد العزيز، نائب محافظ الشرقية بالنيابة عن محافظ الشرقية.

وأوضحت نائبة المحافظ أن فعالية أسبوع الشرقية تشهد إقبالا كبيرا من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وذلك لإقتناء المنتجات المصنوعة يدوياً بجودة عالية وبأسعار مناسبة، بالإضافة لمشاهدة الأفلام التي يتم عرضها بجناح الترويج السياحي لمحافظة الشرقية عن الأماكن السياحية بالمحافظة وإقتناء الكتيبات التي تقدمها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بالمجان للزائرين.

كما أشارت الدكتورة رشا حسن رأفت، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية أن فاعلية "أسبوع الشرقية" شارك فيها عدد 20 حرفى من مبادرة أيادى مصر من محافظة الشرقية لحرف (الكليم – الإكسسوارات - الريزن – مشغولات خشبية - كونكريت - شنط خرز – كوريشيه - فخار - مكرميات – بورسلين)، بالإضافة لمعرض للفنون التشكيلية يعرض لوحات تمثل أهم المعالم السياحية بمحافظة الشرقية ورحلة العائلة المقدسة ويضم ورشة حية لرسم البورتريه ولتعليم الفن التشكيلى للزائرين من طلبة الجامعة، بحضور الفنان مصطفى غنيم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفن والحياة.

كما تم تخصيص ركن للتنشيط والترويج السياحي للمقاصد السياحية بمحافظة الشرقية وتسويق برنامج رحلات لزيارة (نقطة مسار العائلة المقدسة - قرية القراموص - برك الصيد -المباني ذات الطراز المعمارى الموجودة بالمحافظة ) وتخصيص شاشة لعرض أفلام خاصة بتاريخ المحافظة.

وأوضحت مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة، أن مشاركة الحرفيين بالمعرض مجانا كما تم توفير وسائل انتقال لهم لمكان المعرض ومناضد للعرض مجاناً.

وقدم منتجي الحرف اليدوية لمبادرة أيادي مصر الشرقية والفنانين التشكيليين الشكر لمحافظ الشرقية لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في أسبوع يوم الشرقية بالمجان لعرض منتجاتهم و أعمالهم الفنية.