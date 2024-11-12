الجنايات تعاقب مزارعًا بالسجن المؤبد بسبب تجارة الهيروين بالخانكة

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بنها بالقليوبية مزارعًا بالسجن المؤبد لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة (الهيروين) بدائرة مركز الخانكة في محافظة القليوبية.

المؤبد لمزارع بسبب تجارة الهيروين بالخانكة

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم (4770-2024- جنح مركز الخانكة) والمقيدة برقم ( ٩٥٧ لسنة ٢٠٢٤ - حصر كلى شمال بنها)، أن المتهم مزارع، وأنه في ٣ فبراير ٢٠٢٤، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأوضح أمر الإحالة بالقضية.. أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش"، كما أحرز ذخيرة خرطوش مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان؛ دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

وأثناء ضبط المتهم بمسكنه عثر بحوزته على 18 أسطوانة لمخدر الهيروين وسلاح ناری فرد خرطوش وذخيرة ( أربعة طلقات خرطوش ) وميزان حساس وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلتها، والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن تجارته، والهاتف للتواصل مع عملائة.