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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الإسكان يزور مشروع الفرسان بالرياض

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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زار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الفرسان بعاصمة المملكة العربية السعودية "الرياض"، والذى تنفذه الشركة الوطنية لخدمات الإسكان، وتشارك مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية في تنفيذه، حيث استمع لشرح تفصيلي حول موقف تنفيذ المشروع.

وبحث المهندس شريف الشربيني،  مع مسؤولي الشركة الوطنية لخدمات الإسكان بالمملكة العربية السعودية، امكانية مشاركة شركات المقاولات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة بالمملكة، نظرًا لما تتمتع به من خبرات كبيرة في مجال التنمية العمرانية، وفى إطار مشاركة الدولة المصرية لتجربتها العمرانية الرائدة مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية.

ومن جانبهم أوضح مسؤولو الشركة الوطنية لخدمات الإسكان بالمملكة العربية السعودية، أن الشركة تأسست عام 2017، وتعمل على تحقيق مستهدفات وبرامج ومشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في كافة مجالات القطاع، عبر تقديم خدمات مساندة تيسّر وترفع من وتيرة إنجاز الأعمال وتعزّز من نمو الاستثمار بالمملكة.

الرياض وزير الإسكان