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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اليوم.. مصطفى حدوتة يتلقى العزاء في ابنته من مسجد أبو بكر الصديق

مصطفى حدوتة وأحمد
مصطفى حدوتة وأحمد سعد
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يتلقى الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة العزاء في ابنته اليوم الثلاثاء في مسجد أبو بكر الصديق قاعة رقم ١، من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساء.

وأعلن حدوتة وفاة ابنته الصغيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وكتب عبر خاصية الاستوري على تطبيق "انستجرام":" لله ما أخذ ولله ما أعطى إنا لله وإنا إليه راجعون، قمر بنتي في ذمة الله".

وكان مصطفى قد نشر في وقت سابق صورة لابنته عبر “انستجرام” وهي على سرير المستشفى وطلب الدعاء لها منتصف شهر أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن مصطفى حدوتة تعاون مع كبار نجوم الغناء منهم الفنان عمر دياب في أغنية "يا قمر"، الفنانة أنغام في الأغاني " حلفونا" و"موافقة، و"قلبك أكبر من سنك"، وتعاون أيضا مع الفنانين أحمد سعد، ومحمد رمضان، وأغنية "مخاصماك" لنوال، وكتب أغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال.

مصطفى حدوتة يتلقى العزاء ابنته مسجد أبو بكر