الاحتلال الإسرائيلي يطالب أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت بالإخلاء الفوري

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عدوانه على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، فالغارة الأولى استهدفت مبنى سكني في منطقة حارة حريك التي شهدت على مدار الأسابيع الماضية أعنف الغارات الجوية الإسرائيلية في لبنان على الإطلاق.

وأضاف «سنجاب»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الغارة الإسرائيلية الثانية استهدفت منطقة حدث في محيط حارة حريك، كما أن هناك غارة ثالثة وقعت قبل قليل في نفس المحيط، وتبقى هناك سلسلة من الغارات المرتبقة في الضاحية الجنوبية بعد التحذير الصادر عن جيش الاحتلال وإنذار سُكان هذه المناطق بالإخلاء الفوري.

وتابع، أن جيش الاحتلال هدد أكثر من 10 مناطق في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، مشيرا إلى أن الغارات سالفة الذكر تزامنت مع سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالجنوب اللبناني بالإضافة إلى منطقة البقاع شرقي لبنان.