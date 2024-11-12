سر انخفاض الذهب في مصر

انخفض سعر الذهب المحلي بشكل كبير في ظل استمرار التصحيح السلبي في سعر أونصة الذهب العالمي التي تعد المحرك الأول لسعر الذهب المحلي حالياً بعد استقرار سوق سعر الصرف الرسمي وتراجع الطلب المحلي بشكل عام على الذهب.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3650 جنيه للجرام ليستمر في الهبوط ويسجل أدنى مستوى عند 2633 جنيه للجرام و يتداول حالياً عند المستوى عند 3635 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 50 جنيه ليغلق عند المستوى 3685 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3735 جنيه للجرام.

الانخفاض الحالي في سعر الذهب المحلي سببه الرئيسي عودة الأسعار إلى تتبع حركة السعر العالمي دون تأثير من عوامل التسعير المحلية الأخرى التي تشهد حيادية من جديد، مثل استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى جانب ضعف معدلات الطلب المحلي.

أيضاً التوترات في تسعير الذهب التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي بسبب مخاوف تغير سعر الصرف بالتزامن مع المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي وزيارة رئيسة الصندوق لمصر قد تراجعت بشكل كبير، خاصة بعد أن صرح رئيس الوزراء بشكل صريح أنه لا يوجد تعويم جديد قادم في سعر صرف وأن المؤسسات الدولية أشارت أن مصر تتبع بالفعل نظام مرن لسعر الصرف.

من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات العاملين في الخارج قد سجلت ارتفاع خلال شهر أغسطس بمقدار 2.6 مليار دولار وهو ارتفاع للشهر السادس على التوالي لتسجل ارتفاع بنسبة 65.5% عن الشهر السابق الذي شهد 1.6 مليار دولار.

توقعات أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب العالمي ليسجل أدنى مستوى في شهرين وذلك في ظل ارتفاع كبير في مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى تزايد إقبال المستثمرين على الاستثمارات الخطرة على حساب الذهب الذي يعد ملاذ آمن، بينما تترقب الأسواق بيانات هامة هذا الأسبوع.

يستمر سعر الذهب المحلي في الانخفاض ليتبع تداولات سعر الذهب العالمي وذلك مع استقرار تحركات سعر الصرف مما يجعل الأسواق تعتمد بشكل أساسي حالياً على التغيرات في سعر أونصة الذهب العالمي.

استطاع سعر الذهب العالمي أن يكسر المتوسط المتحرك 50 يوم عند المستوى 2645 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأمس تحته ليزيد هذا من زخم الهبوط خلال جلسة اليوم ليصل السعر إلى منطقة المستوى 2600 دولار للأونصة الذي يمثل المستوى التصحيحي 38.2% لموجة الصعود الرئيسية لأخيرة، ليتداول تحته حالياً.

السعر المحلي:

استمر سعر الذهب المحلي عيار 21 في التراجع يوم أمس ليصل إلى مستهدف الهبوط عند المستوى 3700 جنيه للجرام ليكسر هذا المستوى ويغلق تداولات الأمس تحته مما زاد من زخم الهبوط خلال جلسة اليوم ويكسر مستوى الدعم التالي عند 3650 جنيه للجرام ليسجل ادنى مستوى عند 3633 جنيه للجرام.