إحالة لص قتل شابًا أثناء سرقته في الواحات للجنايات

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطل له معلومات جنائية مسجلة، إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بقتل شاب لسرقة دراجته النارية، بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية بالجيزة .

وكانت قد طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وكذلك صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، كما تم التصريح بدفن المتوفي إلى رحمة مولاه، عقب توقيع الصفة التشريحية للجثمان، وإعداد تقرير بأسباب وملابسات الوفاة، وتسليم الجثمان إلى ذويه، عقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأمام جهات التحقيق اعترف المتهم بارتكابه للجريمة أثناء سرقته لدراجة نارية خاصة بالضحية، وعندما دافع المجني عليه عن دراجته، ضربه المتهم بسلاح أبيض، ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته.

لص يقتل شاب طعنا في الواحات البحرية

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في أقل من 24 ساعة، في إلقاء القبض على عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" المتهم بقتل شاب لسرقة دراجته النارية بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية.

ورد بلاغ لقسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة شاب مقتولا بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "وليد ص ف" مقيم بدائرة القسم، وبعمل التحريات تبين قيام لص بمحاولة سرقة دراجة نارية ملك المجني عليه وأثناء دفاع الضحية عن دراجته تعدى المتهم عليه بضربه بسلاح أبيض محدثا إصابته التي أودت بحياته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ضبط المتهم بقتل شاب الواحات

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بمحافظة كفرالشيخ، سبق اتهامه في قضيتي سرقة بالإكراه، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وكذا الأداة المستخدمة في الواقعة.

وتم اتخاذ اتخاذ القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.