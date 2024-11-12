"استصلاح الأراضي" يعقد عددًا من الندوات الارشادية بالمحافظات

عقد قطاع استصلاح الاراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح، عددا من الندوات الإرشادية التوعوية، لدعم المستفيدين بالمراقبات المختلفة التابعة له.

وقال المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم جهود الإرشاد الزراعي، وتوعية المزارعين، وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم، والتواصل المستمر معهم.

وأضاف أنه تم تنظيم ندوتين ارشاديتين بمراقبة الانطلاق، حول المخصبات الحيوية، وأهميتها بالنسبة لعدد كبير من المحاصيل، وتغذية النباتات، والأخرى حول اهم المعاملات لمحاصيل الموالح في فصل الخريف، كذلك تم عقد ندوة ارشاديه بمراقبه مصر الوسطى حول تغذيه النباتات بالعناصر الكبري والصغري، ذلك إضافة إلى تنظيم ندوة ارشاديه بمراقبه اسيوط وسوهاج وقنا حول المحاصيل البقولية.

واضاف حسين، أن القطاع أيضا يواصل جمهود تطهير المساقي الخصوصية لدى المزارعين، وتطوير وتحديث الجمعيات، حيث تم الانتهاء من أعمال تطهير المساقى بجمعية الرخاء بمراقبة غرب النوبارية، فضلا عن مواصلة تطهير المصارف بجمعيه النصر بمراقبه كفر الشيخ، إضافة إلى مواصلة أعمال التطوير بجمعيات: القرية الخامسة بمراقبة بنجر السكر، وميت يزيد الزراعية بمراقبة كفر الشيخ، وأبو زهره الزراعيه بمراقبة مطروح.

وتابع رئيس القطاع، أنه تم أيضا تنفيذ يوم حقلي لمحصول الفراولة وزراعات البطاطس، بمراقبه جنوب وغرب التحرير، بجمعيات المنوفية والبحيرة، فضلا عن مواصلة أعمال فرز القطن بمجمع الفيروز بمراقبة كفر الشيخ.