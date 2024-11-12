كان رايح الحضانة.. وفاة طفل دهسته سيارة أمام مدرسة بالفيوم

لقي طفل مصرعه في حادث سير وقع أمام مدرسة معجونة بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، بعد أن دهسته سيارة ميكروباص أثناء ذهابه إلى الحضانة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بلاغًا من مأمور قسم شرطة اطسا، يفيد تلقيه إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث دهس لطفل أمام مدرسة معجونة بدائرة المركز.

دهس طفل أمام مدرسة

انتقلت قوة الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص والتحري تبين مصرع الطفل "محمد . ح . ع"، 4 أعوام، أثناء ذهابه إلى الحضانة، حيث صدمته سيارة تسير بسرعة جنونية، فسقط أرضا ولقي مصرعه على الفور، متأثرًا بإصاباته المتعددة نتيجة الحادث.

نقل الجثة إلى المشرحة

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى اطسا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق بعد توقفها، وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم، بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.