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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط سائق سيارة نقل تسبب في وفاة 4 وإصابة آخر في الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات واقعة وفاة 4 أشخاص وإصابة أخر خلال حادث تصادم بالجيزة وتحديد وضبط مرتكب الواقعة .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بشأن وقوع حادث تصادم سيارة نقل "فر قائدها هارباً" بدراجتين ناريتين مما أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة أخربــ "كسور متفرقة بالجسم".
بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى تحديد وضبط السيارة "نقل سارية التراخيص" ، وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة .. وعلل هروبه خشية مسائلته قانونياً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف ملابسات واقعة وفاة 4 أشخاص بالجيزة وإصابة أخر خلال حادث تصادم بالجيزة