ضبط سائق سيارة نقل تسبب في وفاة 4 وإصابة آخر في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات واقعة وفاة 4 أشخاص وإصابة أخر خلال حادث تصادم بالجيزة وتحديد وضبط مرتكب الواقعة .



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بشأن وقوع حادث تصادم سيارة نقل "فر قائدها هارباً" بدراجتين ناريتين مما أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة أخربــ "كسور متفرقة بالجسم".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى تحديد وضبط السيارة "نقل سارية التراخيص" ، وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة .. وعلل هروبه خشية مسائلته قانونياً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.