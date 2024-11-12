رئيس "الأسقفية" يهنئ المطران أنتوني بول لتعيينه مديرًا للمركز الأنجليكاني بروما

هنأ رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، المطران أنتوني بول، مطران أبروشية شمال إفريقيا بإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، على تعينه مديرًا للمركز الأنجليكاني بروما.

وأعرب رئيس الأساقفة عن فخره الكبير بتعيين المطران أنطوني بول ممثلاً للكنيسة في روما، مصليًا أن يوفقه الله في خطواته في هذه الخدمة الجديدة، وأن تكون خطوة مثمرة، وليقوده القدير أينما ذهب.

يُعد المركز الأنجليكاني في روما هو الوجود الدائم للكنيسة الأنجليكانية في روما. إذ يجسد التزام الكنيسة الأنجليكانية بالوحدة الكاملة للكنيسة الأسقفية، مع التركيز بشكل خاص على بناء علاقات موثوقة مع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ودفع الأولويات المسكونية المشتركة.