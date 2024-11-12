بروتوكول بين جامعة بنها الأهلية ومجمع عمال مصر لدعم التدريب وريادة الأعمال

شهد الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ومجمع عمال مصر، بهدف تعزيز سبل التدريب وريادة الأعمال للطلاب في مختلف القطاعات.

وقام بتوقيع بروتوكول التعاون الدكتور محمود شكل، نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، والمهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور كريم الدش، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، ومديري برامج كليات الهندسة والطب البشري وعلوم الحاسب والاقتصاد وريادة الأعمال.

ومن جانب مجمع عمال مصر، المهندس محمود المغربي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أيمن عدلي المستشار الإعلامي، والدكتورة هدى بسيوني، مديرة إدارة التعليم والبحث العلمي، والدكتور عصام الدين وحيد، مساعد رئيس مجلس الإدارة لمنطقتي شرق القاهرة والدلتا.

وأكد الدكتور تامر سمير أهمية هذا التعاون لتوفير برامج تدريبية متخصصة وورش عمل تفاعلية، بالإضافة إلى تطوير مهارات الطلاب اللازمة لسوق العمل، مما يسهم في رفع كفاءة الخريجين وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن بروتوكول التعاون يعد خطوة هامة نحو تحقيق رؤية جامعة بنها الأهلية في تطوير التعليم والتدريب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، ويساهم في بناء جيل جديد من المتخصصين القادرين على مواجهة التحديات المستقبلية، مع توفير فرص تدريبية متميزة للطلاب، وتسهيل تنفيذ مشاريع التخرج وتوفير فرص عمل لهم.

من جانبه أعرب الدكتور محمود شكل عن سعادته بهذا التعاون، مشيدًا بالدور الذي يلعبه مجمع عمال مصر في دعم التنمية المهنية. وأضاف أن الجامعة تسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتدريبية لطلابها، مما يعزز من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

كما أكد المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر، أهمية توقيع البروتوكول في تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن التعاون سيعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية في مجالات التدريب العملي، الزيارات الميدانية، مشاريع التخرج، ريادة الأعمال، وإطلاق شركات استثمارية جديدة.

بروتكول تعاون

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