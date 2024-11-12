جامعة قناة السويس تنظم برنامجاً تدريبياً عن صناعة الصابون السائل والمنظفات

نظمت جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، برنامجاً تدريبياً بعنوان "صناعة الصابون السائل والمنظفات"، أمس الإثنين، بقرية أبو صوير القديمة.

يأتي هذا البرنامج ضمن المبادرة الرئاسية "بداية إنسان" التي تهدف إلى تعزيز المهارات التنموية للأفراد وتمكينهم في مختلف المجالات الحياتية.

وأكد الدكتور ناصر مندور في كلمته الافتتاحية، أن هذا البرنامج يساهم في نشر الوعي حول الطرق الصحية والنظيفة لصناعة المنظفات، ويساعد على خلق فرص جديدة لتحسين المستوى المعيشي لأهالي القرية المستفيدين من البرنامج، مشيراً إلى حرص الجامعة على تنفيذ مثل هذه البرامج التي تتوافق مع أهداف المبادرات الرئاسية للتنمية المستدامة.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن البرنامج يهدف إلى تدريب المستفيدين من أهالي قرية أبو صوير القديمة على صناعة منتجات أساسية مثل الصابون السائل ومساحيق الغسيل، موضحةً أن محتويات البرنامج تتناول شرحاً شاملاً للمفاهيم الأساسية لتركيب الصابون السائل، وتحضير الديتول والصابون الصلب، وأسس صناعة المنظفات المختلفة.

كما تناول البرنامج كيفية إعداد مسحوق الغسيل المنزلي وخصائص المنظفات الآمنة التي تحقق النظافة وتحافظ على صحة الأفراد والبيئة.

وقام بإلقاء المحاضرات العلمية الدكتور مدحت محمد كامل درويش، أستاذ قسم الكيمياء بكلية العلوم، الذي قدّم شرحاً مفصلاً حول أهمية المنظفات في الحياة اليومية، وكيفية تصنيعها بطرق آمنة ومناسبة، بالإضافة إلى توضيح مكونات المساحيق وطرق استخدامها بشكل فعال للتنظيف الآمن.

كما تضمن البرنامج توعية المشاركين بمخاطر الاستخدام غير السليم للمنظفات، وتأثيراتها السلبية على البيئة والصحة العامة، حيث أوضح الدكتور مدحت أن الاستخدام المفرط للمنظفات غير الآمنة قد يؤدي إلى تأثيرات ضارة تشمل أمراض الجلد والحساسية، مما يستدعي استخدام المنتجات الآمنة والمحافظة على البيئة.

نظم للبرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.