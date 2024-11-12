المطربة سارة الزكريا تعلن وفاة والدها

أعلنت المطربة سارة الزكريا وفاة والدها في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، مطالبة الجميع بالدعاء له.

وكتبت سارة الزكريا، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» :«والدي في ذمة الله

سارة الزكريا هى صاحبة الأغنية الشهيرة "تيجي نتجوز بالسر" والتى لاقت رواجا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي

سارة الزكريا هى مغنية لبنانية ولدت لأم سورية وأب لبناني قلدت في أغانيها الأولى، نجوم من بينهم: فضل شاكر وإليسا وراغب علامة.

تزوجت من مهند زعيتر واتجهت للغناء الشعبي؛ لأنه أكثر لون فني تتميز به، حسب تصريحات مدير أعمالها حسين كسيرة في وسائل الإعلام. وطرحت عبر قناتها بموقع "يوتيوب" 8 أغاني إلى الآن، منهم أغنية "هي هي"، و"حايرة والشوق بين عيونك" 2022، و"أنا عشقي ليك عشق القمر"، و"أنت نقطة ضعفي" وغيرهم.