ads
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

المطربة سارة الزكريا تعلن وفاة والدها

سارة الزكريا
سارة الزكريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت المطربة سارة الزكريا وفاة والدها في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، مطالبة الجميع بالدعاء له.

وكتبت سارة الزكريا، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» :«والدي في ذمة الله

سارة الزكريا هى صاحبة الأغنية الشهيرة  "تيجي نتجوز بالسر" والتى لاقت رواجا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي 
سارة الزكريا هى مغنية لبنانية  ولدت لأم سورية وأب لبناني قلدت في أغانيها الأولى، نجوم من بينهم: فضل شاكر وإليسا وراغب علامة.

تزوجت من مهند زعيتر واتجهت للغناء الشعبي؛ لأنه أكثر لون فني تتميز به، حسب تصريحات مدير أعمالها حسين كسيرة في وسائل الإعلام. وطرحت عبر قناتها بموقع "يوتيوب" 8 أغاني إلى الآن، منهم أغنية "هي هي"، و"حايرة والشوق بين عيونك" 2022، و"أنا عشقي ليك عشق القمر"، و"أنت نقطة ضعفي" وغيرهم.

وفاة والد المطربة سارة الزكريا اغنية تيجى نتجوز فى السر