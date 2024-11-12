ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع استمرار تقييم تأثير فوز ترامب على أسعار الفائدة

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/، مع استمرار المستثمرين في استيعاب ما قد يعنيه فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالنسبة لأسعار الفائدة.

وصعدت عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من أربع نقاط أساس إلى 4.3550% بينما ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين وهو الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة بأكثر من ست نقاط أساس إلى 4.3149%، وفق ما أوردته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية.

يأتي ذلك بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي الأسبوع الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.50% و4.75%.

ويضع المتداولون في الحسبان احتمالات بنسبة 65% لخفض آخر بمقدار ربع نقطة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القادم في ديسمبر المقبل.

ومع ذلك، بالنظر إلى المستقبل، فإن المستثمرين يستوعبون ما قد تعنيه التعهدات الاقتصادية لترامب بشأن الضرائب والتجارة لأسعار الفائدة - وما إذا كانت الأسعار قد تظل أعلى لفترة أطول من المتوقع سابقًا.

ويتم مراقبة بيانات التضخم المتوقعة بشدة هذا الأسبوع للحصول على أدلة حول صحة الاقتصاد وسيتم نشر مؤشر أسعار المستهلك غدا الأربعاء، ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين بعد غد الخميس.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك في أكتوبر بنسبة 0.2% على أساس شهري، وهو نفس ما كان عليه في الشهر السابق، وفقًا لخبراء الاقتصاد، وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 2.5%، مقارنة بـ 2.4% في القراءة السابقة.

