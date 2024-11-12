تقترب من 3.3 مليون دولار.. تعرف على أغلى أنواع الأحجار الكريمة في العالم

تتشكل الأحجار الكريمة في باطن الأرض عبر ملايين السنين، وهي معادن نادرة يسعى الكثير من الأشخاص لامتلاكها .

وتتكوّن هذه الأحجار غالبًا من مادة السيليكا، وتتنوع أنواعها لتشمل ما يقارب 4000 نوع مختلف في هذا التقرير، نسلط الضوء على أغلى أنواع الأحجار الكريمة في العالم.

من بين هذه الأحجار يعد حجر "تنزانيت" من أبرز وأغلى الأنواع، تم اكتشافه في عام 1967 في شمال تنزانيا، وبالتحديد في تلال ميريلاني، حيث يتميز بلونه الأزرق البنفسجي الداكن الذي يجذب الأنظار وأصبح حجر التنزانيت جزءًا أساسيًا في المجوهرات بعد أن بدأت شركة "تيفاني آند كو" في استخدامه في تصاميمها .

وفي عام 2020 اكتشف عمال المناجم التنزانيون حجرين نادرين من التنزانيت، حيث تم بيعهما للحكومة التنزانية مقابل 3.3 مليون دولار أمريكي، وفقًا لشبكة "سي إن إن".

من بين الأحجار الكريمة النادرة التي تتألق في عالم المعادن الثمينة، يأتي حجر الألماس الأزرق في مقدمة القائمة حيث يصل سعر القيراط الواحد منه إلى 3.93 مليون دولار ويتميز هذا النوع من الألماس بلونه الفريد وبريقه الاستثنائي.

ومن بين هذه الأحجار، يبرز العقيق الأسود كأحد الأنواع الأكثر قيمة، حيث يتم العثور عليه في منطقة لايتنج ريدج في نيو ساوث ويلز بأستراليا في مارس 2020 ليصل سعر القيراط الواحد من العقيق الأسود إلى 10 آلاف دولار وفقًا لموقع "thejewelrytales".

بالاضافة الى حجر التافيت يُعتبر من أغلى الأحجار الكريمة في العالم، والذى يبلغ سعر القيراط الواحد منه حوالي 2500 دولار والذى تم اكتشافه في عام 1945 على يد الجيولوجي ريتشارد تاف في متجر مجوهرات بدبلن، أيرلندا.

كان يعتقد أنه حجر سبينيل ولكن لاحظ الباحثون بعض التباينات في خصائصه مثل انكسار الضوء بشكل مختلف عن السبينيل.

لكن قائمة أغلى الأحجار الكريمة لا تقتصر على التافيت فقط ولكن من بين هذه الأحجار نجد البريل الأحمر الذي يصل سعر قيراطه إلى 50 ألف دولار، والذى يتميز بلونه عديم اللون وغالبًا ما تضيف له العلامات التجارية لونًا أحمر قرمزيًا و يتكون هذا الحجر من البريليوم والألومنيوم والسيليكات.

وتشكلت الأحجار الكريمة في أعماق الأرض منذ ملايين السنين نتيجة لعمليات جيولوجية معقدة وتعتبر هذه الأحجار من المعادن النادرة التي يسعى العديد من الأشخاص لامتلاكها.

كما يعد الألكسندريت من أغلى الأحجار الكريمة الذي يصل سعر قيراطه إلى 12 ألف دولار، كما يعتبر من الأحجار النادرة جدًا ويتميز بخاصية التلون المتعدد هذه الخاصية تجعله يغير لونه بشكل درامي حسب ظروف الإضاءة، كما يمكن أن يظهر بلون أخضر تحت الضوء الطبيعي ويتحول إلى الأحمر تحت الضوء الاصطناعي.