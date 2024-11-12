أبرز موضوعات مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ خلال شهر نوفمبر 2024

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء الموافق 12/11/2024، جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

واستهل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أعمال المجلس بالتنويه على فعالية دكان الفرحة والمقرر اقامته الأسبوع المقبل بالجامعة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وهو الحدث الهام والمنوط بتوفير كافة الاحتياجات والمساعدات للطلبة والفئات المستحقة.

كما استهل الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ جلسة مجلس عمداء كليات الجامعة، بتوجيه الشكر للسادة النواب والسادة عمداء الكليات على الجهد المبذول في العملية التعليمية وحسن سير العمل وانتظامه داخل الكليات، مؤكداً علي استمرار متابعة العملية التعليمية للعام الجامعى الجديد 2024/2025 بكليات ومعاهد الجامعة وفقا للخطة الزمنية المعلنة، والتأكيد على أن العمل يجري على قدم وساق وفقاً للخطة الشاملة، وأن الجامعة تضع دائماً نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتوفير مايلزم من سبل الدعم والرعاية.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على سرعة الانتهاء من تحديث اللوائح الدراسية التي مر عليها خمس سنوات وصياغتها وفقًا لأحدث الإصدارات للأطر المرجعية الصادرة عن لجان القطاع المعنية، وبما يتوافق مع نظم الدراسة العالمية وينعكس على زيادة الفرص المهنية للخريجين في أسواق العمل الإقليمية والدولية.

أيضاً أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستعداد لفصل الشتاء لجميع كليات ووحدات الجامعة، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام الصارم بأعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي وكافة منشآت الجامعة ومرافقها، موجها بضرورة ترشيد جميع أوجه الانفاق.

كما وجه رئيس جامعة كفر الشيخ، مجلس عمداء كليات الجامعة، بمتابعة تنفيذ منظومة الكتب الالكترونية، والاستعداد لمؤتمر الجامعة والصناعة المزمع عقده خلال الفترة من 27-28 نوفمبر الجاري، وتشجيع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للتقدم للحصول على تمويل المشروعات البحثية من المصادر الوطنية والدولية وتشجيع مشاركة الطلاب في المجموعات البحثية بالأقسام العلمية، والعمل على نشر ثقافة حماية الملكية الفكرية بين الشباب الجامعي، ومتابعة تحديث المواقع الالكترونية للجامعة وكلياتها ومعاهدها، وكذا متابعة الاستعداد للتقدم للحصول على الاعتماد الأكاديمي للكليات ولبرامج الجامعة.

أيضًا وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، مجلس عمداء كليات الجامعة، بضرورة التواجد والاهتمام بكل ما يخص انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/2025 والمقرر اقامتها الخميس القادم بكافة كليات الجامعة، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما ناقش مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، الاستعدادات لمسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية برعاية وزير التعليم العالي وفقا للمعايير المعلنة ومدى توافقها مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، مجلس عمداء كليات الجامعة، بمتابعة اعمال القوافل التنموية الشاملة بمختلف التخصصات، وتقديم كافة المساهمات والامكانيات للمشاركة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق اهداف المبادرات الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" و"حياة كريمة".