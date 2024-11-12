نيجيريا تجدد مصنع الغاز لمصهر الألومنيوم بعقد مع شركة صينية

أعلنت وزارة النفط النيجيرية اليوم /الثلاثاء/، توقيع عقد بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركة الهندسة الصينية المملوكة للدولة CNCEC؛ بهدف إعادة تأهيل مصنع معالجة الغاز الذي يعدّ حيويًا لإنتاج الألومنيوم في البلاد.

وقال وزير الدولة للغاز في نيجيريا إبكيريكبي إيكبو، إن استئناف عمل المصنع سيمكن نيجيريا من تطوير مراحل متعددة من عملية إنتاج الألومنيوم، مما يعزز مكانتها كأحد كبار منتجي الألومنيوم في إفريقيا وعلى الصعيد العالمي، مضيفا أنه من المتوقع أن ينتج المصنع نحو مليون طن من الألومنيوم سنويا ويولد ما يصل إلى 540 ميجاواط من الكهرباء.

يعد هذا العقد خطوة أولى نحو إعادة تشغيل مصنع الألومنيوم الذي ظل غير مفعل لفترة طويلة بسبب نزاعات قانونية ومشاكل مالية حيث تم توقيع الاتفاق بين شركة الهندسة الصينية ومجموعة "بي اف اي" وهي المستثمر الرئيسي في شركة الألومنيوم النيجيرية،وسيعمل العقد الجديد على إعادة تشغيل مصنع معالجة الغاز بطاقة 135 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا، وهو جزء من مصنع الألومنيوم المتوقف.

