تحرير 60 محضر مخالفات صحية وبيئية والتحفظ على مواد غذائية بحملات رقابية ببني سويف

وجه الدكتور محمدهانى غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار هذه التوجيهات، تبين من التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة "د.سماح جاد " أن الطب الوقائي بالمديرية قام بتنفيذ حملات رقابة ميدانية على عدد من المنشآت الغذائية بقرية الشنطور/سمسطا-، وصفط النور/الفشن-، وقريتي أبويط وكوم أبوراضي /الواسطى

أسفرت الحملات_ التي قامت بالمرور على 44 منشأة غذائية بتلك القرى_ عن تحرير 60 محضرًا لمخالفات بيئية وصحية شملت 22 محضرًا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، 29 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر لمخالفات تتعلق بعدم توافر امنظفات والمطهرات ببعض المنشآت الغذائية، فضلاً عن التحفظ على نحو 45كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و كمية من المياه الغازية التالفة

شارك في الإشراف على الحملة بتوجيه من وكيل الوزارة كل من: د. أمنية حسن مدير الطب الوقائي ، د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية. وعدد من مراقبي ومفتشي الصحة بمراكز الفشن وسمسطا والواسطى.