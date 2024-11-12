أجواء خريفية حتى نهاية الأسبوع.. الأرصاد لـ المواطنين: "ارتدوا ملابس شتوية ليلا"

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تحسنا نسبيا في درجات الحرارة على السواحل الشمالية بعد أمطار أمس الاثنين، مشيرا إلى أن اليوم هناك سقوط أمطار ولكن شدتها أقل، وتكون خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، وقد تصل إلى متوسطة فى بعض الأحيان.

وأكد عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “مصر الأولي”، أن درجة الحرارة العظمي على القاهرة الكبرى تسجل 24 درجة مئوية نهارا، والرياح معتدلة بشكل كبير، مشيرا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين درجات الحرارة نهارا وليلا.

ونصح “القياتي” المواطنين بالخروج خلال ساعات الليل والنهار مرتدين ملابس خريفية أقرب إلى الشتوية نسبيا، وتخفيفها خلال فترات الظهيرة.

وتابع عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية كثيفة وتؤثر على مستوى الرؤية الأفقية خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، متوقعا استمرار هذه الأجواء حتى نهاية هذا الأسبوع.