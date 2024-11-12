مسئولة السياسة الخارجية الجديدة للاتحاد الأوروبي: دعم أوكرانيا ضروري

أكدت "كاجا كالس"، مسئولة السياسة الخارجية الجديدة للاتحاد الأوروبي، أمام أعضاء البرلمان الأوروبي ضرورة أن "يواصل الاتحاد الاوروبي العمل يوميا على دعم أوكرانيا".

وقال "كالاس"، بحسب ما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، "اليوم وغدا.. ولطالما كان ذلك ضروريا، فإه يجب تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية".

وفي 28 يونيو الماضي، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على إعادة انتخاب "أورسولا فون دير لاين" لرئاسة المفوضية الأوروبية لفترة ثانية وتعيين "كايا كالاس" مسئولة عن السياسة الخارجية و"أنتونيو كوستا" رئيسا للمجلس الأوروبي.

وجاءت هذه التعيينات ضمن جهود توزيع المناصب القيادية بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز التعاون الأوروبي.

