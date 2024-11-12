إطلاق الفيديو التشويقي الرسمي لفيلم "الفستان الأبيض" 

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الفستان الأبيض" الفيديو التشويقي الرسمي له، تمهيدا لعرضه في جميع دور العرض المصرية ابتداءً من يوم ٢٠ من نوفمبر الجاري.

وعرض فيلم “الفستان الأبيض” لأول مرة في مهرجان الجونة السينمائي هذا العام والتي أقيمت مؤخرا.

ومن المنتظر عرض فيلم “الفستان الأبيض” ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالسعودية، الذي سيقام في الفترة من يوم 6 إلى 14 من ديسمبر المقبل.

فيلم "الفستان الأبيض" يروي قصة "وردة"، التي تجسدها الفنانة ياسمين رئيس، العروس التي تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، فتبدأ رحلة مشوّقة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة، التي تؤدي دورها أسماء جلال، في محاولة للعثور على بديل، وعلى مدار هذه الرحلة، تخوض "وردة" رحلة أخرى لاكتشاف ذاتها وتقييم علاقتها مع المدينة وحياتها.

فريق عمل فيلم "الفستان الأبيض"

الفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف، ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوى محمد علي ولبنى ونس وإنجي أبو السعود، وميمي جمال.

يضم فريق العمل للفيلم أحمد عبد الله السيد منتج إبداعي، وعمر أبو دومة مدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل ريم العدل، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد حماد، والإشراف الفني والديكور بقيادة عاصم علي.



