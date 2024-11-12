بتخصص جديد.. جامعة بنها ضمن الأفضل عالميًا بتصنيف شنغهاي للموضوعات 2024

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن تصنيف شنغهاي للموضوعات قد أصدر تصنيفه الجديد لعام 2024، حيث صنفت جامعة بنها ضمن أفضل جامعات العالم تخصص العلوم البيطرية والزراعية في مجال علوم الحياة، وتخصص الرياضيات بمجال العلوم الطبيعية.

كما صنفت لأول مرة هذا العام في تخصص الأجهزة العلمية والتكنولوجية في مجال العلوم الهندسية بالإضافة إلى تخصص علوم وتكنولوجيا الأغذية.

وأكد رئيس الجامعة أن تقدم ترتيب الجامعة فى التصنيفات العالمية، يأتي في إطار سياسة الجامعة لتحسين مخرجاتها البحثية ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.

وأضاف الجيزاوي، أن تصنيف شنغهاي الدولي للموضوعات الاكاديمية والبحثية قد بدأ منذ عام 2009 ويحتوي على تصنيف الجامعات في أكثر من 54 مجال علمي تتضمن العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية وقد تم تصنيف أكثر من 5000 جامعة في 96 دولة.

وأشارت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة قد صنفت طبقا للفئات التالية:

- الفئة 101-150 عالميا في مجال العلوم البيطرية والفئة الثالثة محليا مع جامعتي أسكتدرية والقاهرة

- الفئة 201-300 عالميا في مجال العلوم الزراعية والفئة الخامسة محليا مع جامعات دمنهور وقناة السويس وطنطا

- الفئة 201-300 عالميا في مجال الرياضيات والفئة الثانية محليا مع جامعة الأزهر

- الفئة 201-300 عالميا في مجال علوم وتكنولوجيا الأغذية والفئة الثانية محليا مع جامعتي اسكندرية وقناة السويس

- الفئة 201-300 عالميا في مجال علوم وتكنولوجيا الأغذية والفئة الأولى محليا مع جامعة القاهرة

من جانبه وجه رئيس الجامعة التهنئة للقيادات الاكاديمية والادارية وأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين بالجامعة وبكليات الطب البيطري، والزراعة، والهندسة بشبرا والهندسة ببنها لهذا التميز.