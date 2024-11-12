وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس تمي الإمديد| صور

تفقد الدكتور أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عددا من مدارس إدارة تمي الأمديد التعليمية لمتابعة سير انتظام الدراسة.

رافق وكيل الوزارة خلال جولته الدكتور السيد درويش، مدير الإدارة، وعبد القادر عسكر وكيل الإدارة، حيث جرى تفقد مدارس الشهيد إبراهيم مصطفى الابتدائية، ومصطفى حامد الثانوية المشتركة بالربع، وتمي الامديد الثانوية المشتركة، وتمي الامديد الإعدادية بنات.

واطلع وكيل الوزارة على نسب حضور وغياب الطلاب، مؤكدًا ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم، كما اطلع على دفاتر المكتب والكثافات داخل الفصول ووجه إلى الاهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقييمات والواجبات المنزلية.

وحث وكيل وزارة التربية والتعليم المعلمين بداخل المدارس التي تفقدها على الانضباط وبذل الجهد لتحقيق الهدف المرجو من العملية التعليمية.

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